Талибы задержали иранского фотокорреспондента

Сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" задержали фотографа иранского информационного агентства Tasnim Мохаммада Хосейна Велаяти.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом агентство сообщило на своем сайте.

Корреспондент легально въехал на территорию Афганистана в рамках нерабочей поездки. На момент задержания он находился в Кабуле на протяжении по меньшей мере десяти дней. Талибы пока не прокомментировали инцидент и не объяснили, по какой причине задержали фотографа.

Агентство выразило надежду, что Велаяти будет освобожден в ближайшее время.

Ранее мы писали о том, что Талибан проводит системные аресты журналистов.