Япония начнет сливать воду с поврежденной АЭС Фукусимы

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил во вторник о том, что 24 августа японская сторона начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с Атомной электростанции Фукусима, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу безопасности, передает Day.Az со ссылкой на YONHAP.

Спорное решение было принято после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в прошлом месяце дало окончательное разрешение на сброс, заявив, что план Японии по выбросу соответствует международным стандартам.

На АЭС Фукусимы хранится более 1,3 миллиона тонн воды, очищенной с помощью специальной системы очистки, известной как Advanced Liquid Processing System, поскольку три реактора расплавились после сильного землетрясения у побережья в марте 2011 года.

После аварии на АЭС Фукусима, Южная Корея с 2013 года запретила импорт всех морепродуктов из восьми японских префектур, расположенных недалеко от Фукусимы, из-за опасений по поводу их уровня радиации.

Несмотря на заявления МАГАТЭ о том, что план Японии по сбросу воды окажет незначительное воздействие на окружающую среду, соседние страны, включая Южную Корею и Китай, обеспокоены тем, что вода может загрязнить морепродукты. Японские рыболовецкие компании также выступили против запланированного сброса воды, опасаясь, что это может еще больше подорвать репутацию морепродуктов из Фукусимы и близлежащих районов.

Некоторые ставят под сомнение выводы МАГАТЭ, поскольку Китай недавно заявил, что оценка организации "не является доказательством законности и легитимности" сброса радиоактивных вод с АЭС "Фукусима".

Разрушительное землетрясение и цунами 2011 года повредили системы электроснабжения и охлаждения АЭС "Фукусима", что привело к перегреву активной зоны реактора и загрязнению воды внутри станции высокорадиоактивным материалом.

С тех пор для охлаждения обломков топлива в реакторах закачивалась новая вода. В то же время просачивались грунтовые и дождевые воды, создавая больше радиоактивных сточных вод, которые теперь необходимо хранить и очищать.

Государственная электроэнергетическая компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO) построила более 1000 массивных резервуаров для хранения 1,32 миллиона метрических тонн сточных вод - этого достаточно, чтобы заполнить более 500 олимпийских бассейнов.

Но свободное пространство быстро сокращается. Компания утверждает, что строительство большего количества резервуаров не вариант, и ей необходимо освободить место, чтобы безопасно вывести станцию из эксплуатации - процесс, который включает в себя дезактивацию объектов, демонтаж конструкций и полное закрытие.

Радиоактивные сточные воды содержат некоторые опасные элементы, но большинство из них можно удалить из воды, сообщает TEPCO. Настоящая проблема заключается в изотопе водорода, называемом радиоактивным тритием, который невозможно убрать. В настоящее время нет доступных технологий для этого.

Но правительство Японии и МАГАТЭ заявляют, что загрязненная вода будет сильно разбавлена и высвобождаться будет медленно в течение десятилетий.

Это означает, что концентрация выбрасываемого трития будет такой же или ниже, чем количество, разрешенное другими странами, и будет соответствовать международным нормам безопасности и охраны окружающей среды, говорят они.

TEPCO, правительство Японии и МАГАТЭ также утверждают, что тритий естественным образом встречается в окружающей среде, от дождя до морской воды, водопроводной воды и даже в организме человека, поэтому выброс небольших количеств в море должен быть безопасным.