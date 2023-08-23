Расходы Британии на содержание нелегалов могут вырасти

Ежегодные расходы Соединенного Королевства на содержание нелегальных мигрантов, обращающихся за предоставлением убежища, могут превысить £6,38 млрд (более $8,16 млрд) через пять лет из-за роста числа нелегалов и недоработок в законодательстве. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе британского Института исследований государственной политики (Institute for Public Policy Research, IPPR).

Согласно IPPR, к 2028 году число таких мигрантов может достичь 200 тыс. В прошлом году их число составило 45,7 тыс.

Дополнительные трудности могут возникнуть в связи с реализацией нового билля о нелегальной миграции, который был одобрен обеими палатами британского парламента, говорится в документе. Эта законодательная мера позволит властям высылать из страны лиц, въехавших нелегально и подавших прошение об убежище. Однако, по мнению заместителя директора IPPR Марли Морриса, билль предоставляет правительству недостаточно средств для проведения миграционной политики.

В июле Апелляционный суд признал незаконными планы Лондона на время рассмотрения заявок высылать нелегально прибывших мигрантов в Руанду, которая рассматривается в качестве "безопасной третьей страны". Financial Times отмечает, что правительство нарушит как британское, так и международное законодательство, если будет депортировать людей "в страны, где им грозит преследование, без предварительной проверки обоснованности подачи заявки на предоставление убежища". В ближайшее время ожидается решение Верховного суда.