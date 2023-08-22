ОБСЕ начала подготовку таджикских пограничников

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начала обучение офицеров спецподразделений пограничников Таджикистана, которые несут службу на границе с Афганистаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в программном офисе ОБСЕ в Душанбе.

"Офис программ ОБСЕ в Душанбе в сотрудничестве с Пограничными войсками Таджикистана запустил месячный учебный курс. 25 офицеров специальных подразделений Пограничных войск Таджикистана приняли участие в курсе "Поддержание потенциала полевых операций", проведенном в региональном учебном центре пограничных войск в Хороге [в Горно-Бадахшанской автономной области]", - говорится в сообщении.

По данным офиса, обучение финансируется Францией, а "курс поможет участникам усовершенствовать навыки для выполнения их важной миссии по охране границы Таджикистана и Афганистана". В ходе курса офицеров обучат навигации, в том числе с применением сервиса Google Earth pro, разведке и операциям по обеспечению безопасности, оказанию первой помощи, альпинизму.