https://news.day.az/world/1591498.html Евросоюз направляет Украине крупный пакет помощи
Евросоюз направляет Украине крупный пакет помощи
Евросоюз направил Киеву новый транш в €1,5 млрд в рамках макрофинансовой программы помощи Украине за текущий год.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня мы заплатили Украине новые €1,5 млрд. И будет больше в этом году и после", - отметила глава Еврокомиссии.
По ее словам, эти средства направлены на поддержание функционирования страны.
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