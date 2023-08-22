Евросоюз направляет Украине крупный пакет помощи

Евросоюз направил Киеву новый транш в €1,5 млрд в рамках макрофинансовой программы помощи Украине за текущий год.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы заплатили Украине новые €1,5 млрд. И будет больше в этом году и после", - отметила глава Еврокомиссии.

По ее словам, эти средства направлены на поддержание функционирования страны.

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