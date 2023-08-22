https://news.day.az/world/1591519.html Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
Землетрясение силой 4,7 балла произошло в районе Сарыз провинции Кайсери в Турции.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, информацию об этом распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Согласно информации, землетрясение произошло в 13:17 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 7,06 километра.
На место происшествия были привлечены спасатели, пострадавшим была оказана помощь.
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