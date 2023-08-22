Агентсво S&P сделало неприятный сюрприз ряду американских банков

Агентство S&P Global Ratings ухудшило рейтинги некоторых американских региональных банков спустя две недели после аналогичного шага Moody's Investors Service.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, рейтинги банков KeyCorp, Comerica Inc., Valley National Bancorp, UMB Financial Corp. и Associated Banc-Corp были снижены на одну ступень из-за высоких процентных ставок и оттока депозитов. Прогнозы изменения рейтингов - "стабильные".

Агентство изменило на "негативный" прогнозы рейтингов River City Bank и S&T Bank и сохранило "негативный" прогноз для Zions Bancorp.

Рейтинги всех названных банков находятся в диапазоне от "BBB-" до "BBB+".

"Резкий рост процентных ставок и количественное ужесточение, применяемое с марта 2022 года с целью борьбы с высокой инфляцией, оказывают давление на фондирование, ликвидность и доходы многих американских банков. Эти же факторы привели к падению стоимости банковских активов и росту вероятности ухудшения качества активов", - отмечается в пресс-релизе S&P.

Также агентство отметило сокращение объема депозитов клиентов на счетах банков, застрахованных Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC), на 6% с первого квартала 2022 года по второй квартал 2023 года.

"Отток депозитов оказал давление на ликвидность многих банков, при этом стоимость ценных бумаг, на которые приходится значительная доля ликвидности банков, снизилась", - написали аналитики S&P.

По оценкам экспертов, нереализованные убытки по ценным бумагам на балансе американских банков превышают $550 млрд на конец второго квартала.

Аналитики S&P полагают, что ситуация в банковском секторе может ухудшиться, если Федрезерв будет удерживать ставки на высоком уровне дольше, чем ожидает рынок.

"Многие параметры качества активов по-прежнему выглядят неплохо, но высокие ставки давят на кредитные организации, - говорится в пресс-релизе агентства. - Банки со значительным присутствием на рынке коммерческой недвижимости, особенно в секторе офисных зданий, могут испытать наибольшие трудности".

Ранее мы писали о том, что аналитики ожидают начало снижения процентных ставок в США в следующем году.