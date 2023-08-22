Хакан Фидан призывает принять Турцию в ЕС

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Европейский союз (ЕС) одобрить заявку республики на вступление, пока есть такая возможность, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Членство Турции в ЕС открывает новые возможности как для ЕС, так и для нашего региона. Я рекомендую европейским лидерам воспользоваться новым окном возможностей, пока оно не закрылось", - подчеркнул он на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль.

Глава болгарского МИД в свою очередь заявила о поддержке Софией вступления Анкары в ЕС. "Турция находится в процессе вступления в ЕС. Болгария, являясь его членом, поддерживает европейские устремления Анкары", - отметила Габриэль.

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе Турция заявила о готовности поддержать вступление в альянс Швеции в обмен на снятие преград в переговорном процессе Анкары с Евросоюзом, расширение сотрудничества в рамках таможенного союза и либерализацию визового режима. Тогда же была достигнута договоренность с ЕС об обновлении дорожной карты отношений в рамках таможенного союза.

Переговоры Турции и ЕС о вступлении в международную организацию были официально начаты в 2005 году. К настоящему времени не решены 16 из 35 пунктов так называемого переговорного досье, так как стороны не могут согласовать такие вопросы, как кипрская проблема.

Ранее мы писали о том, что Турция и ЕС обсудят обновление дорожной карты сотрудничества в рамках таможенного союза.