Китай заявил о готовности к продвижению отношений партнерства с ЮАР на новый уровень

Китай готов совместно с Южной Африкой работать над продвижением отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между странами на новый уровень. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщает Центральное телевидение Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Претории с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

"Сейчас, когда мы находимся на новом историческом витке, нашим общим желанием является передача дружбы из поколения в поколение, углубление сотрудничества и укрепление взаимодействия. Это также важная задача, которая поставлена перед нами временем. Я готов работать с господином президентом над продвижением всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Южной Африкой на новый уровень", - приводит телевидение слова китайского лидера.

Торжественная церемония встречи председателя КНР Си Цзиньпина, который прибыл в ЮАР с государственным визитом, состоялась в правительственном комплексе Union Buildings в Претории. На ней председательствовал президент ЮАР Сирил Рамапоса. Он отметил, что между ЮАР и Китаем существует партнерство, которое носит стратегический характер. "Южно-Африканской Республике есть чему поучиться на пути развития у Китая", - подчеркнул Рамапоса.

По завершении мероприятия лидеры двух стран приступили к переговорам. Ожидается, что по их итогам будут приняты двусторонние документы, касающиеся различных сфер сотрудничества.