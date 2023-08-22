https://news.day.az/world/1591564.html Иранские пенсионеры вышли на улицы протестовать
Иранские пенсионеры вышли на улицы протестовать
Пенсионеры, работавшие в сфере телекоммуникаций, провели акцию протеста в Тебризе.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Сообщается, что пенсионеры протестовали из-за того, что официальные структуры игнорируют их требования по улучшению социальных условий населения.
Отметим, что перед этим акции протеста в связи с бытовыми проблемами провели также пенсионеры, проживающие в Тегеране, Казвине и Сынандаше (Сенендедж).
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