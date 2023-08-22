Иранские пенсионеры вышли на улицы протестовать

Пенсионеры, работавшие в сфере телекоммуникаций, провели акцию протеста в Тебризе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Сообщается, что пенсионеры протестовали из-за того, что официальные структуры игнорируют их требования по улучшению социальных условий населения.

Отметим, что перед этим акции протеста в связи с бытовыми проблемами провели также пенсионеры, проживающие в Тегеране, Казвине и Сынандаше (Сенендедж).