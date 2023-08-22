Алжир не даст французским самолетам пролететь для удара по Нигеру

Власти Алжира запретили пролет военных самолетов Франции над своей территорией в случае возможной военной интервенции в Нигер.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило алжирское радио Radio Algérienne.

По данным источников радио, власти Алжира "отклонили просьбу Франции осуществлять полеты над своей территорией для нанесения удара по Нигеру". В сообщении радио отмечается, что после отказа со стороны Алжира Париж обратился с аналогичной просьбой к руководству Марокко, которое одобрило французский запрос. Источники утверждают, что военная интервенция в Нигер "неизбежна, и вся военная техника уже готова".

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