Ситуация с правами человека в Афганистане пугает ООН

Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) зафиксировала достоверные сообщения о серьезных нарушениях прав человека фактическими властями из "Талибана" в отношении сотен бывших правительственных чиновников и военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, в новом отчете, опубликованном во вторник, МООНСА задокументировала нарушения прав человека в период с момента захвата Афганистана талибами 15 августа 2021 года по 30 июня 2023 года.

"Задокументировано не менее 800 случаев внесудебных казней, произвольных арестов и задержаний, пыток и жестокого обращения, а также насильственных исчезновений, совершенных талибами в отношении отдельных лиц, связанных с бывшим правительством Исламской республики Афганистан и его силами безопасности", - говорится в отчете.

Ранее мы писали о том, что талибы задержали иранского фотокорреспондента.