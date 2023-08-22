Африканский союз приостановил деятельность Нигера в организации

Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) принял решение приостановить деятельность Нигера в организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, решение вступает в силу с 22 августа.

Совет мира и безопасности АС поддерживает усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) по восстановлению порядка в Нигере мирным путем.

"Мы поддерживаем действия ECOWAS по восстановлению порядка в Нигере дипломатическим путем", - приводит канал заявление совета. При этом в организации подчеркнули, что "оценивают последствия [возможного] использования сил ECOWAS для военной интервенции в Нигер".

Совет мира и безопасности АС также выступил с призывом к международному сообществу "не признавать легитимность произошедшего в Нигере военного переворота".

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов ECOWAS ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.

18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах по итогам прошедшей в столице Ганы встречи начальников генштабов ВС государств сообщества заявил, что точная дата начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере определена. Официально она пока не объявлена.