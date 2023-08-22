Американцы проводят совместные военные учения с Кипром

Военно-морские силы Кипра и США провели совместные учения, во время которых отрабатывались в том числе поисково-спасательные операции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Национальной гвардии Республики Кипр (так именуются вооруженные силы островного государства).

"В понедельник, 21 августа, в связи с присутствием американского эсминца USS Ramage в территориальных водах Кипра командование ВМС острова провело <...> совместные учения с ВМС США", - указывается в документе. От Национальной гвардии Кипра были задействованы вертолеты AgustaWestland AW139 и патрульный корабль Alasia.

На прошлой неделе в порт кипрского Лимасола зашел американский эсминец Ramage класса Arleigh Burke, оснащенный управляемыми ракетами. США рассматривают визит своего военного корабля как "очередную демонстрацию общих усилий [Кипра и Соединенных Штатов] по поддержанию региональной безопасности и стабильности".