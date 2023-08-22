https://news.day.az/world/1591645.html Алжир не пропускает самолеты Франции в Нигер
Алжир не пропускает самолеты Франции в Нигер
Власти Алжира не позволили военным самолетам Франции войти в воздушное пространство страны.
Как передает Day.Az, об этом сообщает алжирская газета "Аль-Хабр".
"Алжирские власти отклонили просьбу своих французских коллег разрешить их военным самолетам использовать воздушное пространство Алжира", - говорится в статье.
"Аль-Хабр" отметила, что отказ обусловлен возможным вторжением государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер после отказа мятежников вернуть к власти президента Мохамеда Базума.
Получив отказ, Франция вынуждена была обратиться с подобной просьбой к Марокко, от этой страны она получила согласие.
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