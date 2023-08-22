Алжир не пропускает самолеты Франции в Нигер

Власти Алжира не позволили военным самолетам Франции войти в воздушное пространство страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает алжирская газета "Аль-Хабр".

"Алжирские власти отклонили просьбу своих французских коллег разрешить их военным самолетам использовать воздушное пространство Алжира", - говорится в статье.

"Аль-Хабр" отметила, что отказ обусловлен возможным вторжением государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер после отказа мятежников вернуть к власти президента Мохамеда Базума.

Получив отказ, Франция вынуждена была обратиться с подобной просьбой к Марокко, от этой страны она получила согласие.