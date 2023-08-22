https://news.day.az/world/1591661.html Дочь президента Нигера обратилась к мятежникам
Дочь президента Нигера обратилась к мятежникам
Дочь отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума Зазья в открытом письме потребовала от мятежников освободить отца и восстановить конституционный порядок в стране. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Le Figaro.
"Я хочу подчеркнуть, что мой отец, мать и младший брат удерживаются в бетонном здании, где температура может превышать +40°C, при этом у них нет воды и электричества", - заявила Зазья Базум.
Она также поблагодарила международное сообщество за поддержку ее отца и призвала освободить ее семью, восстановить конституционный порядок в стране и вернуть Мохамеду Разуму мандат президента.
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