Дочь президента Нигера обратилась к мятежникам

Дочь отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума Зазья в открытом письме потребовала от мятежников освободить отца и восстановить конституционный порядок в стране. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Le Figaro.

"Я хочу подчеркнуть, что мой отец, мать и младший брат удерживаются в бетонном здании, где температура может превышать +40°C, при этом у них нет воды и электричества", - заявила Зазья Базум.

Она также поблагодарила международное сообщество за поддержку ее отца и призвала освободить ее семью, восстановить конституционный порядок в стране и вернуть Мохамеду Разуму мандат президента.