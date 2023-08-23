Готовимся к наихудшему сценарию - турецкий министр о лесном пожаре
Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы сообщил, что крупный лесной пожар, вспыхнувший в провинции Чанаккале на северо-западе Турции, пока не удается взять под контроль, и власти ведут подготовку к наихудшему сценарию, сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал TRT Haber.
Глава министерства отметил, что из-за сильного ветра пожар распространяется по касательной к центру Чанаккале. По его словам, на защиту населенных пунктов направлены все силы.
"Подготовка ведется по наихудшему сценарию", - приводит телеканал слова Юмаклы.
Он добавил, что в состояние боевой готовности приведены государственная больница и университет. Министр отметил, что шесть деревень эвакуированы, еще три деревни готовы к эвакуации.
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