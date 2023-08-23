https://news.day.az/world/1591705.html Десятилетний ребёнок погиб в ходе уличной перестрелки во Франции - ВИДЕО
Десятилетний ребёнок погиб в ходе уличной перестрелки во Франции - ВИДЕО
10-летний ребенок был убит в перестрелке в районе Писсевен во французском Ниме сегодня ночью на фоне войны за территорию между торговцами наркотиками.
Ребенок находился в машине своего дяди, 27-летнего военнослужащего, в которого также попали три пули.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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