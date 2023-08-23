Десятилетний ребёнок погиб в ходе уличной перестрелки во Франции

10-летний ребенок был убит в перестрелке в районе Писсевен во французском Ниме сегодня ночью на фоне войны за территорию между торговцами наркотиками.

Ребенок находился в машине своего дяди, 27-летнего военнослужащего, в которого также попали три пули.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.