Десятилетний ребёнок погиб в ходе уличной перестрелки во Франции
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

10-летний ребенок был убит в перестрелке в районе Писсевен во французском Ниме сегодня ночью на фоне войны за территорию между торговцами наркотиками.

Ребенок находился в машине своего дяди, 27-летнего военнослужащего, в которого также попали три пули.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.