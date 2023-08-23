Почти 7 тыс. транзитных мигрантов не могут покинуть Нигер

Около 7 тыс. транзитных мигрантов не могут выехать из Нигера с конца июля из-за закрытия сухопутных границ и воздушного пространства страны. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на данные ООН.

По его данным, "почти 7 тыс. мигрантов, пытающихся вернуться домой в другие страны Африки, застряли в Нигере". Как отмечает агентство, Нигер является важным маршрутом как для африканцев, пытающихся добраться до Ливии и потом перебраться в Европу, так и для тех, кто возвращается домой.

"Мне грустно [что я застрял в Нигере], потому что я не принадлежу этой стране", - приводит AP слова одного из мигрантов, который после неудачной попытки перебраться в Европу через Средиземное море стремится добраться до дома. По данным агентства, сейчас на улицах городов Нигера находятся около 1,8 тыс. человек, так как центры помощи переполнены и не могут больше принять людей.

Ранее Международная организация по миграции призвала создать для мигрантов "чрезвычайный гуманитарный коридор", чтобы снизить нагрузку на переполненные центры временного размещения. Организация напомнила, что Нигер занимает уникальное положение для "внутрирегиональных миграционных перемещений". Его границы с шестью соседними государствами общей протяженностью почти 5,7 тыс. км делают Нигер "центром большинства миграционных маршрутов в регионе". В первой половине 2023 года более 60 тыс. мигрантов находились на территории этой страны, включая детей, прибывших без сопровождения взрослых.