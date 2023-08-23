Китай и ЮАР призывают стороны конфликта в Украине к переговорам

Китай и Южно-Африканская республика готовы сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса путем переговоров, говорится в совместном заявлении КНР и ЮАР по итогам визита в Йоханнесбург председателя КНР Си Цзиньпина, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Обе стороны согласились с тем, что диалог и переговоры являются единственным возможным путем урегулирования украинского кризиса, они будут добиваться примирения и содействовать переговорному процессу, готовы сыграть конструктивную роль в политическом решении", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского МИД в среду.

В нем отмечается, что "Китай приветствует посредничество Африканской мирной миссии в урегулировании кризиса".

Ранее мы писали о том, что Германия предоставила Украине дополнительные ПВО.