В Польше заявили о рекорде по экспорту зерна

Заместитель руководителя Национального центра поддержки сельского хозяйства Польши Марчин Вроньский заявил, что в минувшем сельскохозяйственном сезоне (2022-2023) республика экспортировала рекордные объемы зерна, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В центре сообщили, что общий объем экспорта составил 11,7 млн тонн зерна, из них 5,7 млн тонн пшеницы и 4,3 млн тонн кукурузы.

"Уровень экспорта этих зерновых был выше, чем в предыдущем сезоне. Объем импорта пшеницы вырос почти вдвое, а кукурузы - на 34%", - сказал Вроньский.

Он добавил, что это позволило подготовить склады к новому урожаю.

По словам Вроньского, ранее в Польши были зафиксированы излишки зерна из-за роста цен на мировых рынках и падением спроса на зерновые, также но отметил наплыв зерна с Украины. В этих условиях Польша экстренно занялась налаживанием работы логистики и транспортной инфраструктуры, ввела доплаты для аграриев и добилась введения запрета на ввоз зерна с Украины, сохранив только транзит.

До этого заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что украинские власти обратились к Европейской комиссии с предложением компенсировать расходы украинских фермеров на транспортировку зерна в европейские порты.