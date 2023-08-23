Землетрясение в Турции

В турецкой провинции Бингель произошло землетрясение силой 4,2 балла.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, информацию об этом распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Очаг землетрясения залегал на глубине 8,47 километра. Данных о разрушениях и жертвах нет.