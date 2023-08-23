https://news.day.az/world/1591794.html Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции
В турецкой провинции Бингель произошло землетрясение силой 4,2 балла.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, информацию об этом распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Очаг землетрясения залегал на глубине 8,47 километра. Данных о разрушениях и жертвах нет.
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