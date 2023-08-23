Неисправность входившего в Босфор танкера устранили

Судоходство в проливе Босфор, которое было прекращено в среду утром из-за поломки двигателя у входившего в него танкера, возобновляется в обе стороны с 11:20 местного времени (совпадает с мск). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило управление береговой охраны Турции в соцсети X (ранее Twitter).

"Благодаря работам, проведенным в координации с нашим центром, неисправность танкера Guanyin устранена, он в сопровождении капитана-лоцмана и двух буксиров безопасно стал на якорь у стоянки для судов Тюркэли. Судоходство в проливе Босфор в северном и южном направлениях открывается с 11:20", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 244-метровый танкер под флагом Либерии следует из России в Китай. У входа в Босфор со стороны Черного моря в среду утром у него вышел из строя двигатель.