В Суэцком канале столкнулись танкеры

Столкновение двух танкеров, произошедшее в Суэцком канале, не повлияло на навигацию по водной артерии. Как сообщил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа в эфире телеканала Al-Qahera el-Ekhbariya, один из танкеров, который был неисправен и сел на мель, был отбуксирован, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Буксировка сломавшегося судна началась немедленно, это не повлияло на навигацию", - подчеркнул Рабиа. По его словам, "движение по каналу с юга на север осуществляется в обычном режиме, в ближайшее время будет в полном объеме восстановлено движение в обратном направлении".

"По первоначальным данным, каких-либо повреждений или загрязнения в районе столкновения танкеров не выявлено", - сообщил глава администрации канала.

Минувшей ночью сервис отслеживания движения судов Marine Traffic сообщил, что в Суэцком канале столкнулись два танкера - танкер Burri с Каймановых островов и BW Lesmes, который шел под флагом Сингапура и перевозил сжиженный природный газ