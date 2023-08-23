В США оценили разведывательные возможности Китая

США перестали доминировать в области космических средств разведки, вплотную к их возможностям приближается Китай. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такую оценку приводит The Drive.

Американское издание ссылается на ABC News, сообщивший о 300 китайских космических аппаратах, наблюдавших за австралийскими учениями Talisman Sabre и Malabar в прошлом месяце. По данным новостного телеканала, эти спутники совершили более 3000 пролетов над районами проведения учений.

"Эра Соединенных Штатов и их основных союзников, обладающих непревзойденными возможностями наблюдения за своими противниками из космоса, подходит к концу", - говорится в публикации.