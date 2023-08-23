В Италии забеспокоились о клейме колонизаторов, в случае интервенции в Нигер

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что выступает за путь диалога в Африке, в частности в Нигере, где в конце июля военные мятежники отстранили от власти президента Мохамеда Базума, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Я рассчитываю, что всегда будет "преобладать путь диалога, даже если мы выражали поддержку отстраненному президенту", сказал он на проходящем в Римини "Митинге дружбы народов". "Мы никогда не думали о западном или европейском военном вмешательстве с целью навязать более приемлемое правительство, - продолжил Таяни. - Это вызвало бы негативную реакцию во всей Африке, и нас всех стали бы рассматривать как колонизаторов. Так дела с Африкой не ведут". Ранее глава МИД Италии сообщил, что тема Африки станет одной из ключевых во время председательства Рима в Группе семи (G7) в 2024 году.

Ранее мы писали о том, что Алжир не даст французским самолетам пролететь для удара по Нигеру.