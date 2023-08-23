https://news.day.az/world/1591850.html ВОЗ о случаях заболеваемости COVID-19 в мире за последние 28 дней
ВОЗ о случаях заболеваемости COVID-19 в мире за последние 28 дней
За последние 28 дней число случаев заболевания коронавирусом в мире выросло на 63%.
Как передает Day.Az, об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что с 17 июля по 13 августа зарегистрировано 1,4 миллиона случаев заражения COVID-19.
Добавим, что в связи с ситуацией администрация Байдена уже призвала американцев сделать прививку от коронавируса.
"Калифорния, Нью-Йорк и Джорджия начинают вводить обязательный масочный режим", - сообщили американские СМИ.
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