Хакан Фидан встретился с премьером Ирака

Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился в Багдаде с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили в МИД Турции, стороны обсудиди развитие политических, экономических и оборонных связей между двумя странами.

Ранее Хакан Фидан встретился в Багдаде с президентом Ирака Абдуллатифом Решитом.

Фидан обсудил с главой государства расширение объемов торгового оборота между Турцией и Ираком, борьбу с терроризмом и другие вопросы двусторонней повестки.

Министр иностранных дел Турции прибыл с официальным визитом в Ирак накануне, 22 августа.

В Багдаде глава турецкого МИД провел переговоры с иракским коллегой Фуадом Хусейном. По итогам встречи главы ведомств выступили с совместным заявлением для прессы.

Турецкий министр также проведет переговоры с премьером Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани, спикером парламента Мухаммедом Халбуси и представителями туркманской общины.

Затем Фидан отправится в Эрбиль, где встретится с руководством Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ).

Ранее мы писали о том, что Хакан Фидан призывает принять Турцию в ЕС.