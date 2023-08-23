Литва утвердила пакет военной помощи Украине

Литва утвердила долгосрочный план военной помощи Украине на сумму порядка 200 млн евро, заявил в среду президент республики Гитанас Науседа, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Находящийся с визитом на Украине Науседа обсудил с президентом страны Владимиром Зеленским военную помощь и евроатлантическую интеграцию Украины.

Как сообщили в офисе президента, на встрече Науседа отметил, что Литва продолжит предоставлять военную помощь. "Литва и впредь будет помогать Украине оружием и боеприпасами, обучением и финансовой помощью (...)", - сказал он.

Ожидается также, что уже в сентябре в Украину поступит поставленная Литвой военная техника - передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS.

Кроме того, в ходе встречи президент Литвы отметил, что решения, принятые на саммите НАТО в Вильнюсе, должны ускорить процесс сближения НАТО и Украины.

Науседа также обсудил с Зеленским процесс вступления Украины в Евросоюз и подчеркнул, что Литва будет поддерживать страну на пути к интеграции в ЕС.

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