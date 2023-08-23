https://news.day.az/world/1591930.html Разбился самолет с Пригожиным на борту - МЧС России - ВИДЕО
Разбился самолет с Пригожиным на борту - МЧС России - ВИДЕО
Разбился самолет, на котором летел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин,
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в МЧС России. Перелет совершался из Москвы в Санкт-Петербург.
Отмечается, что на борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа.
В Википедии, тем временем, появилась информация о дате смерти Пригожина.
РКБ со ссылкой на Росавиацию сообщает, что он был в списке пассажиров. В ведомстве заявили, что начинают расследование случившегося.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре