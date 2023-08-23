Разбился самолет с Пригожиным на борту

Разбился самолет, на котором летел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин,

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в МЧС России. Перелет совершался из Москвы в Санкт-Петербург.

Отмечается, что на борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа.

В Википедии, тем временем, появилась информация о дате смерти Пригожина.

РКБ со ссылкой на Росавиацию сообщает, что он был в списке пассажиров. В ведомстве заявили, что начинают расследование случившегося.