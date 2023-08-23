Росавиация начала расследование падения самолета Embraer
Федеральное агентство воздушного транспорта начало расследование крушения бизнес-джета Embraer в Тверской области РФ.
Как передает Day.Az, об этом пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на пресс-службу Росавиации.
"Начато расследование катастрофы самолета Embraer", - сказано в публикации.
23 августа частный самолет потерпел крушение в Бологовском районе в Тверской области. Отмечается, что воздушное судно с бортовым номером RA-02795 принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину. Согласно списку пассажиров, среди них значится имя и фамилия Евгения Пригожина. В МЧС России официально заявили, что все находившиеся на борту - семь пассажиров и трое членов экипажа - погибли.
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