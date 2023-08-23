На борту разбившегося самолета Пригожина был также его заместитель

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин погибли при крушении самолета в Тверской области РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой телеграмм-канала "База", об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Только что общался с выдающимися "музыкантами", они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина", - сообщил Рогов.