https://news.day.az/world/1591936.html На борту разбившегося самолета Пригожина был также его заместитель
На борту разбившегося самолета Пригожина был также его заместитель
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин погибли при крушении самолета в Тверской области РФ.
Как передает Day.Az со ссылкой телеграмм-канала "База", об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Только что общался с выдающимися "музыкантами", они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина", - сообщил Рогов.
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