КНДР запустила ракету

КНДР в ночь со среды на четверг осуществила запуск ракеты, предположительно, со своим первым разведывательным спутником.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила береговая охрана Японии.

В связи с этим в Японии сработала система оповещения J-Alert, жителей южной префектуры Окинава призвали укрыться в зданиях или под землей на случай падения обломков ракеты.

Примерно через 15 минут после запуска оповещение об эвакуации было отменено, поскольку ракета миновала воздушное пространство Японии над Окинавой и пролетела в сторону Тихого океана. При этом Япония не предпринимала попыток сбить ракету с помощью приведенных в боевую готовность систем ПВО.

В то же время местных жителей призывали в случае обнаружения неизвестных предметов, которые могли бы быть частями ракеты, не приближаться к ним, а незамедлительно связаться с правоохранительными органами.

КНДР ранее уведомила Японию о планах запуска искусственного спутника в период с 24 по 31 августа. Таким образом пуск был произведен в первый день открытия этого окна.

Предыдущая попытка запуска спутник была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти КНДР заявили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок.