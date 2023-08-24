https://news.day.az/world/1591943.html Найдено тело Пригожина
Найдено тело Пригожина
Тела основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина и военного командира этой группировки Дмитрия Уткина обнаружены на месте крушения и опознаны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.
"Тела Пригожина и Уткина обнаружены и опознаны. На 21.30 тела всех 10 человек, находившихся на борту самолета Пригожина, обнаружены. Основная официальная версия - 'взрыв в небе". На место катастрофы выезжали представители воинской части, у которой стоит ПВО", - говорится в сообщении.
Близкий к "ЧВК Вагнер" телеграм-канал GREY ZONE тоже сообщает о гибели Пригожина как о подтвержденном факте.
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