Найдено тело Пригожина

Тела основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина и военного командира этой группировки Дмитрия Уткина обнаружены на месте крушения и опознаны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

"Тела Пригожина и Уткина обнаружены и опознаны. На 21.30 тела всех 10 человек, находившихся на борту самолета Пригожина, обнаружены. Основная официальная версия - 'взрыв в небе". На место катастрофы выезжали представители воинской части, у которой стоит ПВО", - говорится в сообщении.

Близкий к "ЧВК Вагнер" телеграм-канал GREY ZONE тоже сообщает о гибели Пригожина как о подтвержденном факте.