Байден прокомментировал смерть Пригожина

Президент США Джо Байден заявил, что не удивлен крушением самолета самолета под Тверью, на борту которого находился Евгений Пригожин, однако не знаком с деталями случившегося, так как занимался спортом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по его словам, он не знает точно, что произошло, но не удивлен случившимся.

Байден, отвечая на вопрос, считает ли он, что за крушением самолета стоит руководство России, заявил, что в стране немногое происходит, за чем не стоит российский президент Владимир Путин.

В свою очередь, представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон на своей странице в социальной сети X заявила, что Белый дом ознакомился с информацией о крушении самолета под Тверью, на борту которого находился Евгений Пригожин и не удивится, если его гибель найдет подтверждение.

По словам чиновницы, в Белом доме видели сообщения об авиакатастрофе. Она отметила, что если данная информация окажется верной, то это ни для кого не должно стать сюрпризом.

Ранее сообщалось, что Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин был на борту разбившегося в Тверской области самолета. Также на борту был Дмитрий Уткин.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва - Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них трое - члены экипажа.