Хакан Фидан планирует сентябрьский визит в Москву

Глава турецкого МИД Хакан Фидан посетит Москву в сентябре для проведения переговоров о возобновлении зерновой сделки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Milliyet со ссылкой на источники.

Издание также утверждает о возможности переговоров в Стамбуле представителей России, ООН и Турции по зерновой сделке, называя это одним из сценариев "реанимации инициативы". В случае успеха встречи в перспективе в Стамбуле могут пройти переговоры с участием Украины, отмечает Milliyet.

По данным газеты, 23 августа в Киеве побывал главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч, 25 августа в столицу Украины отправится Фидан. В повестке переговоров представителей Турции возобновление реализации черноморской зерновой инициативы.

Ранее мы писали о том, что Турция и ООН решили вопрос зерновой сделки.