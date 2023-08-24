Хакан Фидан планирует сентябрьский визит в Москву - СМИ
Глава турецкого МИД Хакан Фидан посетит Москву в сентябре для проведения переговоров о возобновлении зерновой сделки.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Milliyet со ссылкой на источники.
Издание также утверждает о возможности переговоров в Стамбуле представителей России, ООН и Турции по зерновой сделке, называя это одним из сценариев "реанимации инициативы". В случае успеха встречи в перспективе в Стамбуле могут пройти переговоры с участием Украины, отмечает Milliyet.
По данным газеты, 23 августа в Киеве побывал главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч, 25 августа в столицу Украины отправится Фидан. В повестке переговоров представителей Турции возобновление реализации черноморской зерновой инициативы.
Ранее мы писали о том, что Турция и ООН решили вопрос зерновой сделки.
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