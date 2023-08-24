Эмомали Рахмон прибудет с визитом в Казахстан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 25-26 августа посетит Казахстан с рабочим визитом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 25-26 августа 2023 года президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон совершит рабочий визит в Астану. В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены вопросы торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также примут участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Таджикистана в Казахстане и осмотрят выставку сельскохозяйственной продукции Таджикистана.