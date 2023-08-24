https://news.day.az/world/1591982.html В турецком городе Малатья произошло землетрясение
В турецком городе Малатья произошло землетрясение
Сегодня утром в турецком городе Малатья произошло землетрясение магнитудой 5.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, информацию об этом распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров. Данных о разрушениях и жертвах нет.
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