Сегодня утром в турецком городе Малатья произошло землетрясение магнитудой 5.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, информацию об этом распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров. Данных о разрушениях и жертвах нет.