Турецкие власти ограничили движения судов в проливе Дарданеллы

Турецкие власти приостановили движение судов в проливе Дарданеллы в обе стороны, чтобы обеспечить тушение с воздуха крупного природного пожара в провинции Чанаккале.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило управление береговой охраны Турции.

"Судоходство в проливе Дарданеллы временно прекращено с 03:00 (совпадает с мск) в обе стороны в целях обеспечения тушения лесного пожара в провинции Чанаккале силами авиации, которая набирает воду в море", - говорится в сообщении.

Ранее судоходство в Дарданеллах осуществлялось в одном направлении, пролив неоднократно закрывался и до этого в целях борьбы с крупным природным пожаром силами авиации.

Пожар в провинции Чанаккале возник три дня назад и под воздействием сильного ветра охватил значительную территорию, приблизившись к населенным пунктам.

В борьбе с огнем, распространившимся на площади свыше 2 тыс. га, задействовано 8 самолетов, в том числе амфибии, порядка 30 вертолетов, свыше 200 средств наземной техники и около 3 тыс. человек. В превентивных целях проведена эвакуация 1,4 тыс. жителей из 11 деревень в районе пожара. Данных о жертвах не поступало. По информации Минздрава Турции, от пожара пострадали 95 человек, у большинства диагностировано отравление дымом и гарью.

Ранее мы писали о том, что Босфор принимает первый сухогруз после отмены зерновой сделки.