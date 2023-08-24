Протестующие ворвались в посольство Японии в Сеуле

Несколько человек из группы южнокорейских протестующих против сброса воды с АЭС "Фукусима-1", собравшихся у посольства Японии в Сеуле, ворвались на территорию дипломатического представительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, агентство Kyodo пишет об их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Задержаны по крайней мере 14 протестующих, отмечает в свою очередь агентство Reuters. Южнокорейские активисты регулярно выступают против решения японских властей начать сброс очищенной воды с "Фукусимы-1".

Специалисты японской энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO) ранее приступили к контролируемому сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС. Работы начались в соответствии с намеченным ранее графиком.