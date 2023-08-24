Cброс воды с японской АЭС не должен вызывать беспокойств

Южной Корее не стоит беспокоиться из-за сброса воды с японской АЭС "Фукусима-1", если тот пройдет согласно заявленным японскими специалистами параметрам. Такую уверенность выразил южнокорейский премьер-министр Хан Док Су, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Южной Корее нет причин серьезно беспокоиться, если правительство Японии осуществит сброс согласно заявленным ранее параметрам", - приводит его слова агентство Kyodo. В то же время он подчеркнул, что Южная Корея не будет снимать запрет на импорт морепродуктов из японской префектуры Фукусима, введенный после аварии на АЭС в 2011 году, "пока не снизится уровень общественного беспокойства". Южнокорейские активисты регулярно выступают против плана японских властей по сбросу очищенной воды с АЭС "Фукусима-1", реализация которого началась в этот четверг.

Специалисты японской энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO) ранее приступили к контролируемому сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС. Работы начались в соответствии с намеченным ранее графиком.

Согласно заявлению TEPCO, в воде, которая сбрасывается с АЭС на первом этапе, содержание трития составляет 63 беккереля на литр. Изначально компания обещала, что концентрация трития не будет превышать 1 500 беккерелей на литр, что составляет 1/40 от стандарта для сброса воды с атомных объектов в океан (60 тыс. беккерелей на литр). Таким образом, концентрация трития в воде, которую сбрасывают со станции, примерно в 952 раза меньше допустимой в ходе таких работ. При этом концентрация трития также будет в 166,6 раза ниже нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.