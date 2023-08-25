В странах Европы объявлен «красный» уровень угрозы

Волна жары, накрывшая большую часть Европы, продолжается, а температура в Швейцарии "достигла новых высот". Как сообщает Day.Az со ссылкой на Новости ООН, об этом заявили во Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Представитель ВМО Клэр Нуллис заявила на брифинге в Женеве, что в понедельник был установлен новый рекорд высоты точки замерзания: она достигла 5298 метров. Это на 115 метров выше предыдущего рекорда, установленного 25 июля 2022 года. Это также самый высокий показатель с начала измерений в 1954 году.

Нуллис объяснила, что уровень точки замерзания был измерен радиозондом, установленном в городе Пайерн. Снежный покров в настоящее время имеется только на самых высоких горах в Швейцарии. "Воздействие этой жары на ледники проявляется на наших глазах", - сказала она.

"Скорость исчезновения снега в прошлом году была драматичной. К сожалению, с учетом последней волны жары эта тенденция сохраняется", - добавила Нуллис. По ее словам, метеорологи во Франции объявили "желтый" уровень тревоги для 49 департаментов и "красную" тревогу - для четырех. В ВМО также предупреждают, что в некоторых районах Италии, Хорватии и Португалии объявлен "красный" уровень опасности.

Она добавила, что, хотя метеорологическое лето в северном полушарии подходит к концу, трудно с уверенностью сказать, что периоды сильной жары закончились. При этом в некоторых частях Европы, в частности в Скандинавии, наблюдаются "необычно сильные осадки". "Сегодня в Норвегии снова объявлен "красный" уровень опасности в связи с проливными дождями, представляющих угрозу для жизни людей в южной части страны", - добавила она.

Отвечая на вопросы журналистов, Нуллис сказала, что на данном этапе у ВМО нет точных статистических данных о количестве смертей из-за экстремальных температур.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич заявил, что, по имеющимся данным, летом 2022 года в 35 европейских странах более 61 000 человек умерли от причин, связанных с жарой.

Жара сохраняется в большей части центральной и южной части США, при этом в центральных равнинных штатах и Техасе было выпущено несколько предупреждений о чрезмерной жаре.

Активность тропических циклонов в Атлантике также нарастает. Три из них - Герт, Франклин и Гарольд - вызывают особую обеспокоенность. Франклин может вызвать наводнения на Гаити и в Доминиканской Республике. Также ожидается, что Гарольд принесет в Техас очень сильные дожди и риск внезапных наводнений.

Нуллис также рассказала, что ураган Хилари к настоящему времени рассеялся, но достиг некоторых районов южной Калифорнии, где подобные явления случаются редко. Практически все рекорды дождевых осадков в Лос-Анджелесе были побиты. В Долине смерти был зарегистрирован самый влажный день за всю историю наблюдений: выпало 55,88 миллиетров осадков, что побило предыдущий рекорд в 1,70 дюйма, установленный в августе 2022 года.