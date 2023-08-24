Полиция Ирана задержала группу террористов

Иранская полиция задержала группу террористов, планировавших провести ряд террористических операций в провинции Систан и Белуджистан. Об этом заявил командующий силами правопорядка провинции Дустали Джалилиян.

Как передает Day.Az, его слова приводят иранские СМИ.

"Сотрудники полиции города Ираншахр (расположен в провинции Систан и Белуджистан - ред.) в ходе разведывательных операций выявили передвижение членов террористической группировки", - сказал Джалилиян.

Он отметил, что задержанные были членами местной террористической группировки "Джейш аз-Зулум", планировавшей провести ряд террористических акций как в городе Ираншахр, так и в других точках провинции Систан и Белуджистан.

Ранее мы писали о волне арестов в Иране после теракта в Ширазе.