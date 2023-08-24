Китай подчеркивает важность увеличения роли развивающихся стран

Китай призывает повысить роль развивающихся стран в глобальном управлении.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам 15-го саммита БРИКС.

"Необходимо повысить представительство и голос развивающихся стран в глобальном управлении и поддерживать развивающиеся страны в достижении лучших результатов", - сказал китайский лидер.

Ранее мы писали о том, что Си Цзиньпин хочет реформ в системе мировой безопасности.