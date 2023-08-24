Байден объявил о новых антироссийских санкциях
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Президент США Джо Байден заявил о новых санкциях против России.

Как передает Day.Az, cоответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи", - говорится в заявлении.

Другие детали не приводятся. 