https://news.day.az/world/1592105.html Байден объявил о новых антироссийских санкциях
Байден объявил о новых антироссийских санкциях
Президент США Джо Байден заявил о новых санкциях против России.
Как передает Day.Az, cоответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.
"Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи", - говорится в заявлении.
Другие детали не приводятся.
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