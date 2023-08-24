https://news.day.az/world/1592123.html Тело Пригожина опознано
Тело Пригожина опознано
Тело бизнесмена Евгения Пригожина официально опознали в морге, передает Day.Az со ссылкой Gazeta.Ru.
Издание уточняет, что Пригожина опознал один из командиров ЧВК "Вагнер", назвав главной приметой - отсутствие пальца.
Также в морге опознали и Дмитрия Уткина "по росту и татуировкам".
В то же время подчеркнуто, что тела пассажиров, летевших на самолете, который потерпел крушение в Тверской области не опознаны. Отмечается, что они сильно обгорели. По данным источников канала, биоматериал уже направили в Москву для прохождения генетической экспертизы.
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