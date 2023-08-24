Польский патруль попал под обстрел на границе с Беларусью

Нарастает агрессия со стороны нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе, ситуация очень сложная, заявил в четверг пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"На границе с Беларусью нарастает волна агрессии. Польские патрули подвергаются нападениям и забрасываются камнями... Уничтожена патрульная машина, выпущено (в сторону польских пограничных патрулей) несколько пневматических пуль", - сказал Жарын, назвав это "тревожным этапом".

Он подчеркнул, что "ситуация на границе с Беларусью уже несколько недель очень сложная".

"На сегодняшний день с начала года уже зарегистрировано 20 тыс. попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси в Польшу", - сообщил Жарын, добавив, что "эти попытки все лучше организованы".

Ранее мы писали о том, что Беларусь обещает прагматичную реакцию на закрытие Литвой пунктов пропуска на границе.