В КНДР обвинили США в провоцировании ядерной катастрофы

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что Вашингтон подталкивает мир к ядерной катастрофе, передавая Киеву истребители F-16. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, глава северокорейского оборонного ведомства подчеркнул, что КНДР намерена продолжать укреплять дружеские отношения с Россией "в войне за справедливость". Кан Сун Нам подчеркнул, что Вашингтон не имеет права критиковать военное сотрудничество Пхеньяна и Москвы.

До этого ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало, что Северная Корея намерена осуществить еще одну попытку запуска своего первого разведывательного спутника. Очередная попытка запуска станет третьей в этом году.

Также генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявлял, что Япония выразила Северной Корее протест в связи с очередным ракетным пуском.