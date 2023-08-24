Лавров не желает видеть военного разрешения кризиса в Нигере

Интервенция ЭКОВАС в Нигер была бы губительным сценарием для страны и региона, ее поддерживают не все члены Экономического сообщества стран Западной Африки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Я не думаю, что вторжение пошло бы кому-то на пользу", - сказал Лавров на пресс-конференции в Йоханнесбурге (ЮАР).

Он отметил, что не все члены ЭКОВАС поддерживают идею интервенции в Нигер. "Из другой части ЭКОВАС создаётся сила для противодействия вторжению, очень не желают африканцы такого рода сценария, который был бы разрушительным, губительным для большого количества стран, тысяч и тысяч людей", - добавил глава МИД РФ.

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