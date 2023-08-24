Американцы незаконно вывезли в Ирак значительный объем сирийской нефти

Американские оккупационные силы вывезли из провинции Хасеке на территорию соседнего Ирака крупную партию сирийской нефти.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на очевидцев. По их информации, колонна из 60 нефтевозов проследовала под усиленной охраной в Ирак через контрольно-пропускной пункт "Эль-Йарубия".

Агентство отмечает, что вывезенная нефть была добыта на месторождениях, находящихся в руках курдских формирований "Силы демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку США и их союзники по западной коалиции.

МИД Сирии неоднократно призывал Совбез ООН "положить конец систематическому разграблению Соединенными Штатами природных богатств, принадлежащих сирийскому народу". В заявлении внешнеполитического ведомства арабской республики от 22 апреля отмечалось, что "действия США противоречат международному гуманитарному праву, ведут к обнищанию и страданию сирийских граждан".

В документе подчеркивалось, что Дамаск будет добиваться от США компенсации за причиненный экономический урон, который на конец 2022 года оценивается сирийской стороной в $19,8 млрд.

С 2015 года американское командование создало на сирийской территории девять военных баз, крупнейшая из них находится в Телль-Бейдаре в 620 км от Дамаска.